Das P-Seminar "E-Mobilität am FLSH", welches bereits 2021 mit seiner Projektidee zur Errichtung einer Wallbox auf dem Lehrerparkplatz des FLSH Schloss Gaibach zu den ausgezeichneten P-Seminaren vom "P-Seminar-Preis" vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus in Unterfranken zählte, hat sein Projekt zum Jahreswechsel 2022/2023 erfolgreich beenden können. Dies ist nicht nur dem unermüdlichen Einsatz der Schüler*innen sowie des Seminarleiters Tobias Schasching zu verdanken, sondern auch und vor allem dem Zweckverband Bayerische Landschulheime und dem Schulkooperationspartner N-Ergie.

Sabine Rautert, die das Projekt von Seiten der N-Ergie begleitet hat, betonte bei der Einweihung der Wallbox wie wichtig es sei, junge Menschen an das Thema Energiewende praxisnah heranzuführen. So steht in der Partnerschaft zwischen Schule und N-Ergie der praxisorientierte Wissenstransfer in den Themenfeldern "Energie" und "Energiewende" im Mittelpunkt. Im Rahmen des gemeinsamen P-Seminars haben sich die Schüler*innen intensiv mit der Elektromobilität und allen damit zusammenhängenden technischen und wirtschaftlichen Fragestellungen befasst und eine Infotafel erarbeitet, die über die Zielsetzung des Seminars und die Wallbox informiert. Die Schautafel ist neben der installierten Wallbox und der Ausschilderung der Parkplätze angebracht.

Die Schulfamilie freut sich über den Abschluss des Projekts und freut sich auf weitere Ideen, die die "Schule im Grünen" noch grüner werden lässt.

Von: Carina Pabst (Lehrerin, Franken-Landschulheim Schloss Gaibach)