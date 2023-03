Für alle 6. und 7. Klassen im Franken-Landschulheim Schloss Gaibach mit dem Schulstandort Gymnasium Gerolzhofen konnten wir dank der Polizeioberkommissarin Kerstin Maier von der Polizeiinspektion Kitzingen das PIT-Projekt absolvieren.

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus misst der Gewalt- und Mobbingprävention einen hohen Stellenwert zu und hat dazu zahlreiche und vielfältige Maßnahmen zur Prävention für Gewalt und Mobbing an Schulen ergriffen.

Eine Umsetzung findet immer in einer engen Partnerschaft zwischen Schule, Polizei (PIT= Prävention im Team) und/oder anderen schulexternen regionalen Partners wie beispielsweise dem Gesundheitsamt statt.

Die vier Streitschlichter*innen Bertha Saeckel, Hannah Liebl, Marie Suguti und Arthur Husterer beteiligten sich ebenfalls an der Schulung.

Nach einer Aktivierungsphase "Zu seiner Meinung stehen" im Plenum erarbeiteten die Schüler*innen in Kleingruppen verschiedene Themen wie "Motive für (Cyber-)Mobbing", "Warum ist (Cyber-)Mobbing so schlimm?", "Straftaten beim (Cyber-)Mobbing", "Folgen für die Opfer", "Was kann ich dagegen tun?", "Polizeiliche Maßnahmen".

Kerstin Maier machte den Teilnehmer*innen deutlich klar, welche gravierenden Folgen so ein soziales Fehlverhalten nach sich ziehen kann.

Wir danken der externen Referentin herzlich für diese wertvolle Kooperation.

Von: Birgit Pauli-Wagner (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)