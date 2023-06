"Wild- und Küchenkräuter im Garten, am Wegrand in der Flur" - dazu hatte "Generation plus" verantwortlich für die Seniorenarbeit in Schwarzach am Main und Reupelsdorf im Rahmen des "Fit für Leib, Geist und Seele" Juni-Treffens eingeladen.

"Die Heilkraft der Natur ist hier an diesem Nachmittag in der Arche zum Greifen nah", so die beiden Referentinnen Sabine Blass und Petra Uhl mit Blick auf die Linde am Kirchplatz. Die Linde ein weitverbreiteter Baum, der wunderbaren Schatten spendet, geeignet dass man Herzchen in ihn schnitzt und der Name steht im Kontext von "lindern". Ihre Blüten sind ein wichtiges Heilmittel bei Fieber und Grippe. Beruhigend, blutreinigend, entspannend, schleimlösend. Der Wirkkraft kundig, boten die lebensnahen Auslegungen der beiden "Kräuterdamen" viel Überraschendes. So auch über die als "die Augenbrauen der Venus" bezeichnete Schafgarbe, "Heil aller Welt" oder auch "Gottes Kraut" und dass die Brennesel nicht nur Gemüse verfeinert, sondern ihre Wirkstoffe Lebensfreude und Lebenslust schenken. "Früher wurden mit deren Sud Pferde feurig gemacht, warum diese Wirkung nicht auch bei den Menschen?"

Schleimlösend und Husten stillend bei Anwendung als Tee das unscheinbare Gänseblümchen. Was dessen Inhaltsstoffe alles bewirken, wie auch die von Löwenzahn, Johanniskraut, Giersch Birkenblätter, Breit- und Mittelspitzwegerich, Klatschmohn, Wermut, Lavendel, verarbeitet zu Salben, Cremes und Tinkturen oder als Blütenwasser im Kaltauszug oder als Urtinktur, sind es Heilkräfte aus Gottes Garten.

Es war eine Stunde mit viel Herzblut, kurzweilig und interessant die authentischen Infos der beiden Referentinnen. Auf den Geschmack zum Anwenden all des Gehörten kamen die Anwesenden bei verschiedenen gesunden Kräutertrinks: Spritziges Mineralwasser mit Schafgarben- oder Holuntersirup. Dazu gab es leckere Kräuterbutter – "Kräuterkäseversucherli"

"Das probiere ich mit Freunden zu Hause aus: Aus einem Sträußchen mit Kräutern darf sich jeder ein Heilkraut aussuchen und mixt sich dann in einem Glas mit Klatschmohn oder Rosenblättern gefärbtem Wasser seinen gesunden veganen Aperol: Dazu gibt es die leckeren Kräuterhäppchen".

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)