Finn Döbrich und Magdalena Kroiß vertraten kürzlich die Farben der Turngemeinde Kitzingen. Sie traten bei sehr sommerlichen Temperaturen im Blockwettkampf in Schweinfurt an und absolvierten jeweils fünf Disziplinen.

Finn Döbrich (M14) sprang im Weitsprung mit 5,31 m und im Hochsprung mit 1,68 m jeweils an seine Bestleistungen heran. Im 100 m Sprint und im 80 m Hürdenlauf überraschte er mit guten Zeiten. 12,75 Sekunden im Sprint und 12,94 Sekunden im Hürdenlauf bedeuten wie auch bei den Sprungdisziplinen die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft im Juli in Ingolstadt. Auch im Blockwettkampf liegt er nun mit 566 Punkten über den vorgegebenen 2000 Punkten, die zur Teilnahme der bayerischen Blockwettkämpfe in Friedberg erforderlich sind. Nur im Speerwurf ( 25,84 m) braucht es noch einige Trainingseinheiten, damit er sich noch einige Punkte dazuverdienen kann.

Rundum bewies Finn seine starke Form und lässt auf eine gute Platzierung in Ingolstadt und Friedberg hoffen.

Magdalena Kroiß (W12) sicherte sich in einem großen Teilnehmerfeld den leider undankbaren vierten Platz, der jedoch durch ihre guten Ergebnisse in den einzelnen Disziplinen aufgewertet wurde. Sie konnte ihr Talent als Mehrkämpferin bestens unter Beweis stellen. Sie lief 11,78 Sekunden über die 75 m Sprintstrecke und gute 13,44 über die 60 m Hürden. Im Ballweitwurf kam sie an ihre Bestleistung heran, jedoch hatte sie im Weitsprung Probleme, den Absprungbalken zu treffen und verschenkte hier leider 40 bis 50 cm, weshalb ihr mit 3,50 m einige Punkte verloren gingen. Im 800 m Lauf, zeigte sie dann wieder ihre Stärke und lief trotz Hitze eine super Zeit von 2:57,51 Minuten.

Von: Christine Henneberger (Trainerin, TGK Leichtathletik )