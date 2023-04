Keine Schulden und hohe Rücklagen sind die Basis der Gemeinde Wiesenbronn für Unternehmungen in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren. So kann zur Finanzierung des diesjährigen Haushalts auf rund eine Million Euro aus dem Rücklagenfond zurückgegriffen werden.

VG-Kämmerin Antje Teutschbein stellte in der Ratssitzung am Dienstagabend den Haushalt vor, der ein Gesamtvolumen von 3.755.013 Euro aufweist. Im vergangenen Jahr lag er noch bei rund 3,1 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt schließt 2023 mit 2.149.863 Euro und damit fast der gleichen Summe wie im vergangenen Jahr ab. Der Vermögensetat liegt bei 1.605.150 Euro und ist damit wesentlich höher als 2022 (945.154 Euro).

Fast 300.000 Euro gehen an den Schulverband

Die wichtigsten Einnahmen im Verwaltungshaushalt sind die Einkommenssteuer (620 350 Euro), Gewerbesteuer (360.000), Schlüsselzuweisungen (316.404) Grundsteuer B (74.500), Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (50.831), Einkommenssteuerersatz (48.844), Grundsteuer A (15.800) und die Grunderwerbssteuer (8.900). Dem stehen als wichtigste Ausgaben die Kreisumlage (533.558), VG-Umlage (180.000), Schulverbandsumlagen (158.300) und die Gewerbesteuerumlage (36.750) gegenüber. Angekündigt wurde, dass am Jahresende eine Summe von gut 271.000 Euro an den Schulverband Wiesentheid aufgrund von Investitionen fällig sein wird.

Im Verwaltungshaushalt stehen noch etliche weitere Posten auf der Ausgabenseite, so zum Beispiel für den Bauhof (134.775), städtebauliche Planungs- und Sanierungskosten (47.400), Unterhalt des Kanals (rund 73.000), für Wohlfahrtsverbände, Seniorenarbeit und Krämerladen (22.500 Euro) oder den Feuerschutz (27.405 Euro). Zur Steuerkraft der Gemeinde informierte die Kämmerin, dass sie in diesem Jahr bei 957 Euro pro Einwohner liegt, im Vorjahr waren es noch 1000 Euro, der Landesdurchschnitt liegt bei 1.050 Euro. Die Steuerkraftzahl gibt Auskunft über die Einnahmen der Gemeinde aus Grund- und Gewerbesteuer sowie aus dem Einkommenssteueranteil, sie ist auch ausschlaggebend für die Höhe der Schlüsselzuweisung, erfuhr die Ratsrunde dazu.

200.000 Euro für die Umgestaltung des Seegartens

Das Hauptaugenmerk im Vermögenshaushalt liegt auf der Städtebauförderung, für die aufgrund der Bedarfsermittlung 1.281.400 Euro angesetzt sind. Darin enthalten sind zum Beispiel die Kosten für Umgestaltung und Aufwertung des Seegartens mit rund 200.000 Euro, die Neugestaltung der Koboldstraße mit dem Bereich der Parkplätze gegenüber dem Kindergarten (150.000) oder die Konzepterstellung für die Neugestaltung von Gehwegen im Zuge des Glasfaserausbaus (20.000). Für die Sanierung der Kläranlage sind 540.000 Euro vorgesehen, Tiefbaumaßnahmen für den Hochwasserschutz dürften rund 90.000 Euro kosten. Investitionszuschüsse im Rahmen des Städtebauförderprogramms könnten mit 120.000 Euro zu Buche schlagen und für Tiefbaumaßnahmen im Kanalsystem nach der TV-Befahrung sind 110.000 Euro angesetzt.

Der Erwerb unbebauter Grundstücke und sonstiger Flächen dürfte 117.500 Euro kosten, der Betrag für Grundstücke und bauliche Anlagen liegt bei 100.000 Euro und für den Rückkauf eines Grundstücks "Am Königlein" liegen 80 000 Euro bereit. Viele weitere Investitionen ergeben die Gesamtsumme von rund 1,6 Millionen Euro, die auf der Einnahmenseite etwas durch die Investitionspauschale (126.500), Straßenausbau- und Kanalbaubeträge (knapp 78.000 Euro), Investitionszuweisungen vom Land (108.000), die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt (21.660 Euro) oder verschiedene Beträge im Rahmen der Städtebauförderung gemildert werden. Zum kommunalen Finanzausgleich kam die Information, dass der Freistaat Bayern "soviel wie nie" an Geld zur Verfügung stellte. Letztendlich muss aber gut eine Million Euro den Rücklagen entnommen werden, um den Vermögenshaushalt auszugleichen.

"Insgesamt ist die finanzielle Lage unter Berücksichtigung der bereits begonnenen und vorgesehenen Projekte sehr erfreulich und noch gut finanzierbar, zur Finanzierung des Haushalts muss keine Kreditaufnahme erfolgen", heißt es in der Schlussbemerkung der Kämmerin, die sich auch darüber freute, dass die Gemeinde schuldenfrei ist. Sie kündigte auch an, dass im Jahr 2024 wieder auf Rücklagen zurückgegriffen werden muss, "aber da kann sich noch sehr viel ändern".