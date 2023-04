Während der TSV Rödelsee finanziell auf einem sehr guten Weg ist, sieht es handballerisch miserabel aus. Denn mischten die Handballer vor zehn Jahren noch ganz oben in der 3. Bundesliga mit, kam kürzlich die Hiobsbotschaft, dass der Verein die Mannschaft aus der Bezirksliga zurückgezogen hat. Damit sind außer den Minis und der E-Jugend keine anderen Mannschaften mehr für den TSV Rödelsee am Start.

Abteilungsleiter Jürgen Schmitt begründete in der Jahreshauptversammlung den Rückzug aus Fairnessgründen für die Liga und meinte "zehn Jahre plus x wird es bei uns keinen Männerhandball mehr geben". "Die Kinder sind unsere Zukunft, da müssen wir dahinter sein", meinte Jugendabteilungsleiter Sascha Hammer. Jürgen Schmitt hoffte, dass das Jugend-Konzept in der Zukunft Früchte trägt. Ehrenmitglied Walter Schubert beklagte hernach den Verlust der Männer-Mannschaft und auch der ehemalige Spieler und Trainer Radovan Suchy wollte und konnte diese missliche Situation nicht verstehen.

Ehrenurkunden für verdiente Mitglieder

Mit Georg Engelbrecht, Alois Stadtel und Martin Wandler die ein halbes Jahrhundert Mitglied sind, hat der TSV Rödelsee drei neue Ehrenmitglieder. Dietmar Chrischilles verlieh ihnen unter dem Applaus der Anwesenden die entsprechenden Ehrenurkunden. Weiter erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft Tobias Demel, Michael Dotterweich, Wolfgang Erletz, Christian Hess, Thomas Heß, Thorsten Schadt, Thomas Schalk, Heiko Schütz, Dieter Seufert, Michael Walter und Paul Weltner die silberne Vereinsehrennadel.

Vorsitzender Dietmar Chrischilles ging auf Veranstaltungen wie die Weihnachtsfeier ein oder die von Jürgen Baumann organisierten Public-Viewing-Fußballabende mit Walter Schubert hinter der Theke. Der Verein konnte nicht nur finanziell Fortschritte machen, sondern auch in der Mitgliederzahl, bei der der Verein auf 570 Personen zulegen konnte.

100 Jahre TSV wird im Juli gefeiert

Der Vorsitzende präsentierte einen ersten Entwurf des Landschaftsarchitekten Marcus Viebahn für den Neubau von Handball-Kleinfeldplatz, Tennisplätze und Multifunktionsfläche, da diese Flächen für die Erschließung des Baugebiet Am Schwanberg wegfallen mussten oder noch müssen. Bis alles neu gemacht sein wird, wird noch viel Zeit vergehen und es wird auch nicht billig. Denn auf Nachfrage erklärte der Vorsitzende, dass der Planer das mehrteilige Projekt auf 1,2 Millionen Euro geschätzt habe.

Dietmar Chrischilles kündigte den Ablauf der Jubiläumsfeierlichkeiten im Sommer vom 21. bis 23. Juli zum Anlass 100 Jahre TSV Rödelsee an. Nächstes Jahr bei den Wahlen wird der Vorsitzende nach zwölf Jahren im Amt nicht mehr kandidieren, kündigte er schon heute an.

Kassenwart Holger Kelle sprach von einem finanziell erfolgreichen Jahr 2022 mit einem fünfstelligen Jahresüberschuss. Es sei gelungen, die Einnahmen merklich zu steigern und gleichzeitig die Ausgaben zu reduzieren, obendrein profitierte der Verein noch von staatlichen Corona-Hilfen.

Ende 2022 hatte der Verein noch eine Nettoverschuldung von 42.000 Euro. "Damit kommt unser Ziel, den TSV schuldenfrei zu machen, in Sichtweite", meinte Kelle. Die anwesenden Frauen und Männer stimmten den Antrag des Vorstandes auf eine Erhöhung der seit 2012 geltenden Mitgliedsbeiträge zu. Künftig bezahlt ein Mitglied 55 Euro und Familien 100 Euro.