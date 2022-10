Albertshofen vor 1 Stunde

Figurentheater in der Gartenlandhalle

Das Frabe-Figurentheater gibt am Dienstag, 18. Oktober, ein Gastspiel in der Gartenlandhalle in Albertshofen. Gezeigt wird „Kasper und die Schatzsuche“: Seppel hat beim Aufräumen eine Schatzkarte gefunden. Räuber Schwarzbart stiehlt die Hälfte der Schatzkarte und macht sich auf den Weg, um den Schatz zu finden. Das lassen Seppel, Kasper und Hund Flocki nicht auf sich sitzen. Das Stück beginnt laut Ankündigung um 16 Uhr, Einlass 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Reservierung unter Tel.: (0174) 5999580.