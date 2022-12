Das war kein Streich, sondern einfach nur idiotisch. Die Rotbuche am Kitzinger Königsplatz, ohne Zweifel einer der schönsten Bäume der Stadt, wurde am Freitag, um 18.40 Uhr, in Brand gesetzt. Die Polizei teilt mit, das noch Unbekannte Feuerwerkskörper in den hohlen Stamm des 1890 gepflanzten Baums gesteckt und angezündet haben. Dabei fing der Baumstamm Feuer. Die Feuerwehr Kitzingen konnte den Brand schnell löschen.

Die Rotbuche am Königsplatz ist einer der ältesten Bäume Kitzingens und wird regelmäßig untersucht. Ohne den Brand hätte der markante Baum noch etwa 20 Jahre leben können. Wie gut es dem Baum jetzt geht, werden Untersuchungen zeigen müssen.

Hinweise nimmt die Polizei Kitzingen unter Tel. (09321) 1410 entgegen.