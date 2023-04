Was tut man, wenn es brennt? Was gehört zur Ausrüstung eines Feuerwehrmanns? Wie löscht man ein Feuer? Diese und noch viel mehr Fragen beantworteten die freiwilligen Feuerwehrmänner Patrick Schubert, 1. Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Stadelschwarzach, und Konstantin Appold den Kindern des Kindergartens Stadelschwarzach. Die Feuerwehrmänner besuchten die Kinder zuerst im Kindergarten und erklärten ihnen einiges rund um die Entstehung von Feuer, das Vorgehen beim Löschen eines Feuers, die Bedeutung der Rauchmelder, die Ausrüstung eines Feuerwehrmanns und noch vieles mehr. Anschließend durften die Kinder sich das Feuerwehrhaus und auch das große Feuerwehrauto genauestens anschauen und bekamen alles, was sie wissen wollten, ganz genau erklärt. Natürlich waren alle total begeistert und freuten sich über den Besuch. Die Kinder und das Team bedanken sich bei den beiden Feuerwehrmännern und freuen sich auf den nächsten Besuch.

Von: Carolina Abel (Leiterin, Kindergarten Stadelschwarzach)