Das Maibaumaufstellen der Freiwilligen Feuerwehr in Kitzingen hatte am Sonntagnachmittag Volksfestcharakter. Schon vor dem festgelegten Termin standen Jung und Alt am Feuerwehrplatz für Gegrilltes an, an der Getränkeausgabe gab es Warteschlangen. Wie angekündigt nahte pünktlich um 18 Uhr der 25 Mann starke Mannschaftszug mit der bereits geschmückten Birke auf der Schulter, musikalisch begleitet vom Kolping-Musikkorps.

Das Absetzen in die vorbereitete Standhülse und das Aufrichten der turmhohen Birke mittels langer Stangen leitete Kommandant Matthias Gernert. Seinen Kommandos folgend dauerte es kaum zehn Minuten, bis der frischgrüne Wipfel mit seinen bunten Bändern sicher in der Hülse verkeilt war und gegen Maibaumklau geschützt im Abendwind wankte. Die zur Bewirtung aufgestellten Tische und Bänke in den Fahrzeughallen waren bestens besetzt.