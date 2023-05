Nach zehn Wochen Training in der Gaibacher Sporthalle bzw. der Aula des Gymnasiums Gerolzhofen präsentierten die Kursteilnehmer*innen beim gemeinsamen Abschlussball bravourös, was ihnen ihre Tanzlehrerin Sabine Fiedler beigebracht hatte. Eröffnet wurde der Ball traditionell mit einer klassischen Polonaise, gefolgt von einem Wiener Walzer. Anschließend war die Tanzfläche zunächst frei für alle Eltern und Gäste, ehe die festlich gekleidete Jugend in ihren Vorstellungstänzen die Ergebnisse ihres Trainings zeigten. Die Gaibacher Gruppe hatte sich für den Cha Cha Cha, die Gerolzhöfer für den Disco Fox entschieden. Sicherlich für manchen am aufregendsten dürfte die Eltern-Kinder-Runde gewesen sein, auf die sich einige Elternpaare schon im Vorfeld des Abschlussballes in einer extra dafür angesetzten Tanzstunde auf den Langsamen Walzer und Disco Fox vorbereitet hatten. Ein von einer Jury bewertetes Tanzturnier garantierte, dass sich bis gegen Ballende immer noch genügend Schüler*innen auf der Tanzfläche einfanden. Für den passenden Rhythmus sorgte die Tanzkapelle "Andorras".

Von: Jürgen Baumgartl (Lehrer, FLSH Schloss Gaibach)