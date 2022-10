Am Wochenende fand in Gnodstadt eine Feier auf dem Gelände eines Reitstalles statt. Dort kam es zu einer Körperverletzung, die eine medizinische Behandlung erforderte, schreibt die Polizei Kitzingen in ihrem Bericht. Gegen 2.30 Uhr musste am Sonntag ein Besucher der Feier seine Notdurft verrichten und wollte sich in einem Toilettenwagen erleichtern. Da der Andrang am Toilettenwagen sehr groß war, entschied sich der Besucher stattdessen, eine nahegelegene Wiese aufzusuchen.

Anschließend wollte er sich zurück zur Feier begeben. Als er sich umdrehte, erkannte er einen Mann, der auf ihn zuging und ihm unvermittelt in das Gesicht trat. Der Unbekannte entfernte sich unerkannt. Durch den Tritt in das Gesicht erlitt der Geschädigte eine Verletzung, die vor Ort durch den anwesenden Sanitätsdienst behandelt wurde.

Der Täter konnte nicht mehr ausfindig gemacht werden, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen, die die Ermittlungen leitet und um Hinweise bittet. Zeugen können sich unter Tel. 09321/141-0 melden.