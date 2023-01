In der Zeit zwischen 12 Uhr am Dienstag nach Weihnachten und 8.15 Uhr an diesem Dienstag kam es zu einer Sachbeschädigung auf einem Flurstück nordöstlich von Kleinlangheim. Eine unbekannte Person betrat widerrechtlich das Gelände einer Sandgrube und warf mit Steinen die Seitenscheibe und die Heckscheibe eines dort abgestellten Radladers ein. Vor Ort konnten frische Reifenspuren einer Motocross-Maschine festgestellt werden. Mit ihr war möglicherweise der Täter vor Ort, so die Polizei. Der angerichtete Schaden beträgt rund 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen.

Hinweise: Tel.: (09321) 1410.