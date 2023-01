Hatte die Laienspielgruppe des Sportvereins Willanzheim eine coronabedingte Zwangspause von zwei Jahren einlegen müssen, kann sie jetzt endlich wieder in einer Theatersaison starten. An fünf Abenden führen die Laienspielerinnnen und Laienspieler im Sportheimsaal die Komödie "Feiertage für Fortgeschrittene" aus der Feder von Regina Rösch auf.

Im Mittelpunkt der Komödie in drei Akten, die rund um die Weihnachtsfeiertage spielt, steht die Gemeinderatswahl, für die Hauptdarsteller Hans-Peter Holzinger (Armin Gsell) gerne kandidieren möchte. Seine Frau spielt Kornelia Söder.

Die Wahlwerbung stellt sich jedoch schnell als schwieriges Unterfangen heraus, denn nicht nur die buckelige Verwandtschaft steht plötzlich vor der Tür, sondern auch die "Geister der Vergangenheit" holen den Kommunalpolitiker in Lauerstellung ein.

Proben laufen seit vielen Wochen

Es kommt zu vielen lustigen und kuriosen Szenen, denn Holzinger wartet mit einigen kreativen und zugleich kuriosen Ideen auf, um vor der Wahl die benötigten Stimmen zu sammeln. Dabei ergeben sich zahlreiche Angriffe auf die Lachmuskeln der Zuschauerinnen und Zuschauer. Irrungen und Wirrungen wechseln sich mit Räuberpistolen ab und auch Jugendsünden und falsche Versprechungen kommen ans Tageslicht.

Die Riege von Regisseur Ernst Stöcker probte viele Wochen, um den Gästen humorvolle und kurzweilige Abende zu bescheren, Souffleur bei den Aufführungen ist Fabian Endres. Neben Armin Gsell und Kornelia Söder sind die weiteren Mitwirkenden Steffi Fröhlich, Christian Kümmel, Margit Endres, Elena Hirsch, Benedikt Strohmer, Kevin Friedrich, Hilmar Hein, Elfriede Hirsch und Bernhard Käppner.

Die Aufführungen sind am Samstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 22. Januar, um 19 Uhr, am Freitag, 27. Januar, um 20 Uhr, am Samstag, 28. Januar um 19.30 Uhr sowie am Sonntag, 29. Januar, um 19 Uhr.

Karten im Vorverkauf gibt es beim SV-Vorsitzenden Timo Engelmann unter Tel.: (09323) 870782 täglich zwischen 19 und 20 Uhr. Viele weitere Infos und eine Übersicht der Saalbelegung finden sich unter www.sv-willanzheim.de