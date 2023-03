Nach langem Warten hielten die Schüler*innen der ehemaligen neunten und zehnten Klasse der Realschule des FLSH Schloss Gaibach endlich ihren Sprachdiplome in der Hand. Die Zeremonie, welche ursprünglich im Rahmen des Deutsch-Französischen Tages geplant worden war, konnte aus organisatorischen Gründen erst im März stattfinden. Umso größer war die Freude und der Stolz sowohl der Teilnehmenden als auch der betreuenden Lehrkräfte Cécile Marcel und Dorothea Schenker. Die Schüler*innen haben im Rahmen ihrer Schulausbildung ein international anerkanntes Zertifikat erworben, das ihnen – als Ergänzung zu den deutschen staatlichen Prüfungen – sehr von Nutzen sein kann. Es hilft weltweit in vielen Situationen, in denen Französischkenntnisse nachzuweisen sind: Studium, Praktikumssuche und Beruf. Um dies zu realisieren besucht ein Großteil der ehemaligen Realschulabsolvent*innen unsere Übergangklasse, um sich auf das Abitur vorzubereiten. Wir wünschen alles Gute für die weitere Ausbildung.

Von: Cécile Marcel (Lehrerin, FLSH Schloss Gaibach)