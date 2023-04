An Palmsonntag konnte endlich wieder ganz traditionell Konfirmation in Sickershausen gefeiert werden. Nachdem in den letzten Jahren auf die größere Kirche in der Kitzinger Siedlung ausgewichen wurde, traten die acht Konfirmanden in diesem Jahr wieder in der Johanneskirche erstmals an den Tisch des Herrn. Pfarrer Simon Gahr gestaltete den Gottesdienst gemeinsam mit dem Posaunenchor und dem Gospelchor Sicantiamo. Vollwertige Mitglieder der Kirchengemeinde Sickershausen sind von nun an also auch (hinten) Frank Beuerlein, Leon Filep, Robin Spiegel, Jan Schüßler, (vorne) Veronika Uhl, Marie Studtrucker, Rania Brühler und Lilly Beer.

Von: Nina Grötsch (Kirchengemeinde Sickershausen)