Weil eine 62-jährige Frau mit ihrem Auto die Verkehrsregelung missachtete, kam es am Montagmittag auf der Staatsstraße 2271 bei Hohenfeld, an der Einmündung zur Mainstraße, zu einem Unfall. Laut Polizeibericht wollte die 62 Jahre alte VW-Fahrerin von Kitzingen kommend nach links in die Mainstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen Mercedes-Fahrer, der von Marktsteft kommend nach Kitzingen unterwegs war. Der Mercedes-Fahrer versuchte noch auszuweichen, prallte dabei jedoch in die Leitplanke. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von circa 4000 Euro.