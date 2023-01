Live aus der Metropolitan Opera New York überträgt das Cineworld im Mainfrankenpark via Satellit am Samstag, 14. Januar, um 19 Uhr, Umberto Giordanos Verismo-Melodram "Fedora".

Starsopranistin Sonya Yoncheva übernimmt die Titelrolle der Prinzessin, die sich in den Mörder ihres Verlobten verliebt. In der Rolle des Mörders stimmt Publikumsliebling Piotr Beczala mit "Amor ti vieta" eine der beliebtesten Tenorarien an.

Regie führt Davic McVicar, Marco Armiliato dirigiert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Live-Übertragung in italienischer Sprache mit deutschen Untertiteln dauert rund drei Stunden.

Karten gibt es im Internet unter www.cineworld-main.de oder an der Kinokasse.