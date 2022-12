Anlässlich des 25-jährigen Bestehens des FC Bayern Fanclubs Volkach am Main überreichten Präsident Johannes Flammersberger und Beirat Michael Bernard Spenden in Höhe von 500 Euro. Das Geld haben die 152 Mitglieder bei den Jubiläumsveranstaltungen im Jahr 2022 gespendet. Bereits seit vielen Jahren engagiert sich der FC Bayern Fanclub Volkach aktiv für die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Region Volkacher Mainschleife. Dieses Jahr erhalten jeweils eine Spende über 250 Euro der Waldkindergarten Volkach und der Familienstützpunkt in Volkach. Die Leiterin des Familienstützpunktes Ellen Ströhlein freute sich riesig über die Spende, denn damit können weitere Spielsachen für die Kleinkinder für das regelmäßige wöchentliche offene Eltern-Kind-Treffen in Volkach angeschafft werden. Die Vorsitzende des Fördervereins Waldkindergarten Volkach e.V. Frau Corinna Werner und die Beirätin Andrea Rauch kündigten an, dass die großzügige Spende für die Anschaffung eines großen Spielgerätes im Waldkindergarten Verwendung finden wird. Im Namen aller bedachten Kinder bedankte sich die Leiterin des Waldkindergartens Frau Lisa Schneider für die großzügige Weihnachtsüberraschung.

Von: Johannes Flammersberger (Präsident, FC Bayern Fanclub Volkach)