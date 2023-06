An der Landkreiswanderung haben auch in diesem Jahr wieder viele Wanderfreunde teilgenommen. Bereits zum sechsten Mal begrüßte Landrätin Tamara Bischof die Gäste, dieses Mal in Markt Einersheim. Das teilt die Stadt Kitzingen in einem Presseschreiben mit, dem die folgenden Informationen entnommen sind.

Die Begeisterung war groß, fast 200 Menschen waren am Sonntag um 10 Uhr vor dem Rathaus in Markt Einersheim zum Startpunkt gekommen. Bevor die Landrätin und Bürgermeister Herbert Volkamer die Wanderung einläuteten, freuten sich die Teilnehmer noch auf ein Gläschen Secco, das von der Symbolfigur "Schenk" und seinen Hofdamen mit Unterstützung des Trachtenvereins ausgegeben wurde. In diesem Jahr erstmalig spendete Dekan Ivo Huber außerdem allen Wanderinnen und Wanderern einen kleinen geistlichen "Wandersegen" bevor es losging.

Die Tour selbst umfasste circa zehn Kilometer und verlief über naturnahe Wege, schattige Waldabschnitte und Weinbergslagen mit herrlichem Ausblick ins Kitzinger Land. Zwei Fahrzeuge vom Bauhof, ausgestattet mit Getränken und Snacks, sowie das Bayerische Rote Kreuz waren immer in der Nähe der Laufgruppe.

Vom Startpunkt an ging es für die Wanderlustigen über die Flur bergauf in Richtung Ruine Speckfeld. Bei den sommerlichen Temperaturen war dieses Etappenstück doch etwas anspruchsvoller. Anschließend ging es aber durch den schattigen Wald bis zur Ruine Speckfeld. Von dort aus ging es stetig bergab, vorbei am Vogelsangbalkon-terroir f Punkt zurück nach Markt Einersheim.

Dort sorgten die Markt Einersheimer Musikanten für einen stimmungsvollen Ausklang der Landkreiswanderung. Zum Abschluss hatte Landrätin Tamara Bischof noch einen kleine Überraschung für die Wanderer parat und verloste, mit Hilfe zweier Losfeen, unter allen Teilnehmern drei Geschenke.