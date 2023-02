Passender ging es kaum: "Hurra, wir sind wieder da", war als närrische Botschaft auf einem der Wagen beim Umzug der Kolpings-Karnevalsgesellschaft (KoKaGe) in Wiesentheid gemalt. Dort schlängelte sich am Sonntagnachmittag der Gaudiwurm mit insgesamt 20 Gruppen und Wagen durch den Ort. Gegen 13.30 Uhr machte sich der Zug aus Richtung Prichsenstadt auf den Weg durch Wiesentheid.

Mit dabei waren bei mildem, windigem, aber trockenem Wetter jede Menge kleine und große Narren. Die zahlenmäßig wohl größte Gruppe stellten die Wiesentheider Kindergärten, die mit Begeisterung und bunten Verkleidungen aufwarteten. Die KoKaGe hatte ihre Narrenburg und das "Narrenschiff" flott gemacht.

Dazu mischten wieder etliche Gruppen aus der Umgebung mit im närrischen Treiben. So hatten die Reupelsdorfer Champions einen Motiv-Wagen mit "Knast-Promis" und einem mit ihren Mädels mitgebracht. Die vielen Baustellen in Wiesentheid hatten sich die Fußballer des TSV/DJK als Motiv für ihren Wagen ausgesucht.

Aus der Umgebung hatte die Narrengilde Laub nahezu alles am Start. Das Piratenschiff des Carneval Clubs aus Kirchschönbach segelte mit, die Karnevalsvereinigung aus Obervolkach und die KiKaG aus Kitzingen waren mit Wagen und Fußgruppen dabei. Sie alle sorgten für einen bunten Umzug, den der Musikverein mit seinem Orchester anführte.

Mehr los auf den Straßen als sonst

"Wir haben in etwa die gleiche Anzahl an Teilnehmern, wie in den Jahren vor Corona. Ich hatte aber den Eindruck, dass entlang der Straßen viel mehr los war als sonst", meinte derKoKaGe-Gesellschaftspräsident und Zugleiter Marcus Wicher. In der Tat herrschte am Straßenrand viel Betrieb; nicht nur die Kinder schienen sich zu freuen, dass wieder Fasching ist.

Ziel der Narren war wieder die Steigerwaldhalle, in der im Anschluss der große Kinderfasching über die Bühne ging. Dazu zeigten noch einmal einige Garden und Tanzgruppen ihr Können.