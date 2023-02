Wie der diesjährige Faschingsumzug zeigte, machen sich einige Sulzfelder Sorgen. Am Ende des Zugs war auf dem Traktor für den Feuerwehrwagen von weitem "Sperrbezirk" zu lesen. Am Wagen stand in dicken Lettern: "Die Villa 44 gibt es nicht mehr; da muss jetzt was eigenes her." Bleibt abzuwarten, ob diese Forderung nach einem Rotlicht-Etablissment Realität wird – dann bekäme Sulzfeld ein Alleinstellungsmerkmal für ein Dorf seiner Größe.

Auch die Familie Bernard machte sich Sorgen, denn der Michelskeller steht leer, dafür müsse ein neuer Pächter her. Mit Pizzabäckern und dem Lieferdienst dachten die Bernards in eine bestimmte Richtung.

Etwas fürs Auge bot der Wagen mit des TSV Sulzfeld. Dessen Faschings-Session stand heuer unter dem Motto: "Die Welt der Ozeane". Da steckte Vorsitzender Bernd Hering unter einem tiefblauen Seestern-Outfit und andere schwammen als Walrösser, Quallen oder Nixen mit.

Wie bei den großen Umzügen im Rheinland auch, thematisierten die Sulzfelder aktuelle politische Themen. "Das Gas ist zu teuer, da mach mer jetzt mit Holz selbst unser Feuer", war auf einem Wagen zu lasen, auf dem ein Gazprom-Mann den Gashahn zudrehte. Auch Klimaaktivistinnen hatten sich unters närrische Volk gemischt. Doch Zug-Organisator Uwe Pfennig sorgte in Polizeiuniform für Recht und Ordnung und packte die AktivistInnen am Kragen.

Mitwirkende und Zuschauer in Sulzfeld im Stimmungshoch

Die Mitwirkenden wie auch die Zuschauer befanden sich im Stimmungshoch, wozu auch der kostenlos ausgeschenkte Wein, den einheimische Weingüter spendiert hatten, beitrug. Das närrische Volk war ausgesprochen feierwütig und Uwe Pfennig sprach daher von einem Mega-Erfolg des Umzugs.

Schon eine Stunde vor Umzugsbeginn trafen die ersten Mitwirkenden und Schaulustige vor dem Oberen Maintor ein und machten sich ans Vorglühen. Vor und während des Umzugs unterhielt Hannes Müller in luftiger Höhe das närrische Volk und stellte die sechs Motivwagen und sieben Fußgruppen vor. Angeführt wurde der Gaudiwurm von den Musikern der Fränkischen Freunde und hernach wurde in den örtlichen Gaststätten und dem TSV-Sportheim noch lange weitergefeiert.