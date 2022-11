Am letzten Wochenende feierte auch die Faschingsabteilung der Kolpingsfamilie Wiesentheid die Eröffnung der Session 22/23. Nach zwei Jahren hieß es endlich wieder "Helau im Saale - wir freun uns alle".

Der Saal platzte zu diesem Anlass aus allen Nähten. Die Kleinsten der KoKaGe, konnten an dem Abend ihre Premiere feiern. Unter anderem konnten die Pumuckls als Mumien überzeugen. Der Saal belohnte den putzigen Auftritt mit einem riesenden und das Publikum und forderte lautstark Zugabe. Auch die Tanzdarbietungen von Tanzmariechen Lea Vollmeier und dem Tanzpaar Emilia Schmidt und Luca Borneis überzeugten das Publikum. Als hätte es die Coronapause nicht gegeben, fegten sie graziös über die Bühne. Die Regenbogengarde und die große Garde der Kolpingnarren schlossen den Abend mit atemberaubenden Spagaten ab. Der Elferrat um die Präsidenten Marcus Wicher und Stefan Freund können stolz auf ihren Nachwuchs in ihren Reihen sein.

Auch Ehrungen für die Verdienste im Verein wurden an dem kurzweiligen Abend überreicht. Für die Verdienste konnte Oskar Freund für 55 Jahre Mitglied im Elferrat ausgezeichnet werden. Für 44 Jahre Mitgliedschaft im Verein erhielten Otto Friederich, Leo Feth und Josef Reisenleiter Ehrenurkunden und Vereinsorden. Für 22 Jahre im Dienst der Wiesentheider Narren wurden auch Corina Holinsky, Gisela Seeger und Hanna Meier geehrt. Großes Lob kam auch vom Fastnachtsverband Franken, welcher Mitglieder der KoKaGe für ihre besonderen Verdienste im Sinne der fränkischen Fastnacht ehrte.

Die Ehrennadel erhielten Thomas Kober, Matthias Mann und Karin Bohlender. Der Verbandorden ging an Gisela Seeger, Jaqueline Freund, Emilia Freund, Ksenia Wenzel und Valentin Stöcklein.

Zu guter Letzt wurde die an dem Abend höchste Auszeichnung vom Verband an Luisa Wicher, Heidi Ansorge, Carina Holinsky und Kerstin Wolf verliehen. Sie wurden mit dem Verdienstorden ausgezeichnet. Der Till von Franken wird an der großen Elferratssitzung, die am 11. Februar 2023 in der Steigerwaldhalle stattfindet vergeben. Ein weiteres Highlight war die Aufnahme zweier neuer Elferräte in den Elferrat. Durch eine Taufe mit Hochprozentigem wurden Patrick Lorber und Samuel Buchholz zum Elferrat ernannt.

Von: Marcus Wicher (Präsident, KoKaGe, Kolping-Karnevalsgesellschaft Wiesentheid)