"Lustig ist die Fasenacht, wenn ich mit dem Beat Krapfen back", so begann der Rosenmontag in der Caritas-Tagespflege St. Hedwig in Schwarzach für die Tagesgäste der Einrichtung. Für eine tolle Dekoration und viele Faschingsutensilien hatten die Mitarbeiter gesorgt, um ein sorgenfreies und frohes Miteinander zu ermöglichen. Hut, so manche Brille, Perücke und Kopfschmuck sorgten so für Erheiterung unter einander.

Einen Erlebnisnachmittag bescherten Ansgar Leimig, Dieter Zeller, Gerhard Zehnder, die Pfarrgass – Sänger aus Kleinlangheim. Mit ihren Liedern, im fränkischen Dialekt vorgetragen, drücken sie die fränkischen Eigenheiten aus,: das Verschmitzte, etwas Umständliche, den feinen, leicht ironischen Humor, das Heitere und Fröhliche und den Hang zum Geselligen.

So waren neben dem Lied " Mei Huat der hat drei Eck'n", auch "Was braucht mer auf'n Bauradorf" eine musikalische Beschreibung der Dorfgemeinschaft, die Kinder für ein großes Schulhaus, einen Wirt der guten Wein bei Gabe von Kredit ausschenkt, sowie "en Gmerot" der nit allweil schent". Das Lied "G'frät mi nix als wia mei Kunnerla" beschreibt eine fränkische Maid, nicht besonders hübsch, rauchend, mit Haaren auf den Zähnen, aber doch so liebenswert, dass sie, gerade deshalb, für eine Heirat in Frage kommt.

Von Monika Zehnder gelesen wurden viele fränkische Geschichten und Gedichte, wie der "Bocksbeutel" mit dem Ratschlag, dass bei drückenden Sorgen statt Likör oder Schnaps ein Gläschen Wein viel, viel besser ist. Frohsein auch bei der Geschichte, bei der von der ganzen Familie im Haus der Kinderschuh gesucht wird. Als alle erschöpft und hungrig zum Essen sich niederlassen und die Mutter die Suppe schöpft, fischt sie den Kinderschuh aus dem Suppentopf. " Wua Ordnung is, gäht nix verlorn" Musikalisches Faschingstreiben auch am Faschingsdienstag mit Lissi Schmitt.

Im großen Stuhlkreis saßen die gut gelaunten maskierten Tages-Fastnachter zusammen und genossen die Unbeschwertheit der frohen Stunden. Zum Kaffee gab es leckere selbst gebackene Faschingskrapfen. "Gut dass wir hier sein können, solche Nachmittage hätten wir zu Hause nicht erlebt", so Tagesgäste beim Auseinandergehen.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)