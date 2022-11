Dicht an dicht schieben sich die Menschen über das Pflaster in der historischen Altstadt. Es riecht nach Glühwein und Bratwurst, Kinder lachen um die Wette. Respektvoll rutschen die Personen in der langen Warteschlange vor dem Bratwurststand einer Metzgerei zur Seite, wenn sich die Pferdekutsche in Bewegung setzt und wieder einmal randvoll besetzt einmal durch die Altstadt fährt. Am Karlsplatz lassen Kinder ausgelassen einige der kleinen Laternen aus Brotpapier, kunstvoll bemalt von Prichsenstädter Schulkindern, im Karlsbrunnen schwimmen.

Das diesjährige "Prichsenstadt leuchtet" war zum einen kunstvoll wie nie und zum anderen so gut besucht wie nie zuvor, wie Bürgermeister René Schlehr feststellte. Kurz zuvor war er mit seiner Familie aus dem Urlaub heimgekehrt, gemeinsam schlenderten die Schlehrs nun am Samstagabend durch die Altstadt. "Das sind mehr Menschen als beim Weinfest", sagte er staunend.

Das Spektakel erinnert ein wenig an das Volkacher Weinfest

In der Tat dürften es mehrere tausend Besucher gewesen sein, die am Samstag die historische Altstadt bevölkerten. Die Menschenmenge ließ unwillkürlich an das Volkacher Weinfest denken, bei dem ab einer gewissen Ansammlung von Menschen das Sicherheitspersonal keine weiteren Gäste mehr durchwinkt. Einen Einlass, auch noch mit Eintrittsgeld, gibt es in Prichsenstadt traditionell nicht. Die Altstadt ist von mehreren Seiten aus frei zugänglich, ständig strömten Menschen in die Stadt und wieder hinaus, vom Haupttor auf der Luitpoldstraße und dem nächsten Tor auf die Schulinstraße.

Dort herrschte auch die größte Besucherdichte, nicht nur wegen der Bratwurst, sondern auch wegen des Rahmenprogramms. Etwa dem Posaunenchor, geleitet von Herrmann Schlossnagel. Oder der Leuchtshow der Twirling Stars. Oder der Feuershow Azisas Licht. Oder der Geocaching-Tour bei Nacht für Groß und Klein mit Ritter Heinrich.

In der evangelischen Kirche bietet sich eine willkommene Ruheinsel

Bis auf wenige Ausnahmen hatten die Geschäfte in der historischen Altstadt geöffnet, die gastronomischen Betriebe konnten sich vor Gästen kaum retten. Die musikalische Andacht "Ein Licht leuchtet in der Dunkelheit" mit Martin und Tanja Voß in der evangelischen Kirche bot eine erholsame Ruheinsel, um Kraft für die weiteren Aktionen zu schöpfen. Nachtwächter Martin Assel zog seine Runden durch die Altstadt, und die Führungen standen bei den Gästen hoch im Kurs.

Wer wollte, durfte sich an einigen Schwedenfeuern wärmen, die im Bereich der Gaststätte Zum Grünen Baum aufgestellt waren. Wobei sich niemand wirklich aufwärmen musste, dafür war das Wetter dann doch nicht kalt genug. Die Temperatur bewegte sich im oberen einstelligen Bereich, in der Altstadt war es nicht wirklich kalt. Der Regen hatte einen großen Bogen um Prichsenstadt gemacht, so dass Tausende von Besuchern einen höchst gelungenen Abend verbringen durften.