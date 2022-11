In der Ausstellunghalle des Großlangheimer Kleintierzuchtvereins (KTZV) fand am Wochenende die deutschlandweite Hauptsonderschau der Zwerghuhnrasse "Bantam" statt. Über gute Organisation und viele gute Exemplare in den Käfigen freuen sich Norbert Wies, Thomas Läufer, Kerstin Habermann, Willi Habermann, Peter Sterk und Adolf Habermann (von links). Foto: Winfried Worschech