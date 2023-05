Beim traditionellen Familienkonzert des Musik- und Gesangvereins Wiesentheid an Christi Himmelfahrt konnte die 2. Vorsitzende Sabine Berthold zahlreiche Besucher begrüßen. Auf der Rathauswiese am Musikhaus in Wiesentheid brachten das Orchester, der Männerchor sowie der Kinder- und Jugendchor des Vereins bei schönstem Frühlingswetter ein buntes Potpourri von Liedern und Musikstücken zu Gehör – klassisch und modern, für Jung und Alt.

Das Orchester startete unter anderem mit dem Marsch "Die Sonne geht auf" – die schien zur Freude aller bereits in voller Pracht -, der Polka "Prager Gassen" und der modernen Inspiration "Im Zeichen der Zeit". Später kamen dann auch bekannte Filmmelodien etc. dran. Zur Freude der Anwesenden konnte auch der Männerchor mit Verstärkung aus Altenschönbach mit "Stimmt ein in unser Lied" und der Frühlingsmelodie "Und wieder blüht die Linde" diesmal wieder mitwirken.

Der Kinderchor begrüßte die Besucher mit "Komm sei mein Gast" und zog diese mit weiteren unterhaltsamen und lustigen Liedern in seinen Bann. Der Jugendchor, "herausgewachsen" aus dem Kinderchor, begeisterte u. a. mit einem französischen Kanon und wünschte allen musikalisch "Have a nice day".

Nach den vielseitigen Darbietungen verabschiedeten sich das Orchester und alle Chöre des Vereins gemeinsam mit dem Musical von Rolf Zuckowski "Lieder die wie Brücken sind" sowie "Tage wie diesen" – hier sangen dann auch die Besucher kräftig mit.

Für familienfreundliches Wohlbefinden sorgte auch in diesem Jahr wieder die Kaffeebar mit Unterstützung des Weltladens Wiesentheid, wo der Nachmittag gemütlich ausklang.

Von: Doris Lang (Protokoll- und Pressewart, Musik- und Gesangverein Wiesentheid 1862 e.V.)