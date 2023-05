"Von A nach B – Alles in Bewegung" – so lautet das Motto des Familienfests am Sonntag, 7. Mai, von 13 bis 18 Uhr auf dem Gelände des Freilandmuseums in Mönchsondheim. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Museums hervor, der folgende Informationen entnommen sind.

Beim Fitness-Parcours können gemeinsam als Familie verschiedene Mitmach-Stationen absolviert werden, bei denen Geschicklichkeit, Kondition und Teamgeist gefragt sind. Siegerfoto inklusive. Außerdem darf man sich auf eine "Drahtesel-Rallye" freuen. Historische und kuriose Fahrräder zum Staunen und Ausprobieren stellt Norbert Gonschorek vom Fahrradmuseum Hüttenheim vor.

Zudem wartet die Sonderausstellung "Sport – Eure Geschichten aus Unterfranken" auf die Gäste. Die spannendsten, schönsten oder außergewöhnlichsten regionalen Sport-Geschichten stehen im Mittelpunkt der Ausstellung: Sie erzählt von internationalen Erfolgen, ganz besonderen Freundschaften auf dem Platz, aber auch von Niederlagen und Schattenseiten des Sports. Die ganze Bandbreite des Sports wird in vier Ausstellungsräumen gezeigt: einem Wohnzimmer, einer Umkleide, einem Sportplatz und einem Vereinsheim. Zahlreiche Mitmach- und Medienstationen fordern alle Sinne heraus, fragen nach den besten Sport-Ausreden und lassen Sportlerinnen und Sportler zu Wort kommen.

Zauberin BeaTricks bringt mit ihrem interaktiven Showprogramm außerdem alle zum Staunen. Die 45-minütigen Vorstellungen für Kinder von vier bis zehn Jahren finden um 14 und 16 Uhr statt.

Wer Lust hat, darf sich außerdem in der Töpfer-Werkstatt ausprobieren oder die Schäfchen und Zicklein im Streichelzoo besuchen.