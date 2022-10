Gerecht soll es zugehen in der Welt. Zumindest ein wenig gerechter als bislang. Dafür setzen sich die Mitglieder der Steuerungsgruppe Fairtrade der Stadt Kitzingen ein. Am Samstag, 22. Oktober, laden sie zu einem hörens- und sehenswerten Vormittag ein. Diese und folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen.

Bianca Tröge ist Leiterin der Steuerungsgruppe, der faire Handel ist ihr eine Herzensangelegenheit. „Weil er Menschen unterstützt, die dringend auf Hilfe angewiesen sind.“ Mit dem Verkauf von fair gehandelten Produkten werden nicht nur die Produzenten in den Herkunftsländern mit einem gerechten Preis für ihre Arbeit entlohnt, ein Teil des Geldes fließt auch in soziale Projekte wie den Bau von Apotheken oder Brunnen sowie die Modernisierung des Schulsystems oder die Finanzierung von Klimaprojekten. So können die Grundlagen für ein lebenswertes Leben vor Ort geschaffen werden. „Bei vielen Menschen ist die Bedeutung dieses Themas noch gar nicht angekommen“, bedauert Tröge. Mit unterschiedlichen und wiederkehrenden Veranstaltungen will sie dem entgegenwirken. Der Fairtrade-Tag am 22. Oktober ist dabei der Höhepunkt dieses Jahres.

Zwischen 9 und 12 Uhr bietet der Weltladen seine Waren an einem Verkaufsstand an, der Stadtkaffee – produziert in Tansania – kann gegen eine Spende verkostet werden. Kinder können Stofftaschen bemalen und für die musikalische Umrahmung sorgt die Band „Days of wine and roses“. Die Sprayer „Macs“ und „Horus“ sprayen live ihre Inspirationen zum Thema faire Arbeitsbedingungen.

Thema sind faire Arbeitsbedingungen

Thema des diesjährigen Tages, der weltweit begangen wird, sind faire Arbeitsbedingungen. In diesem Zusammenhang findet bereits am Dienstag, 18. Oktober, um 19 Uhr, ein Vortrag zur fairen Herstellung von Schokolade – inklusive Verkostung – in der Alten Synagoge statt. Motto: Schokolade fair naschen. Hierfür ist eine Anmeldung erforderlich per E-Mail an: conny.zubert@kitzingen.de oder Tel.: (09321) 9281109.

Im kommenden Jahr soll Kitzingen erneut als „Fairtrade-Stadt“ zertifiziert werden. Die Mitglieder der Steuerungsgruppe wollen auch deshalb vermehrt auf Schulen zugehen und weitere Einrichtungen wie beispielsweise die beiden Kirchen in ihre Projekte einbinden. Neue Projekte sind bereits in Planung: Im kommenden Jahr sollen beim Stadtschoppen auch fair gehandelte Erdnüsse und Cashewkerne angeboten werden, die Mitarbeiter des Bauhofes und der Stadtgärtnerei tragen schon jetzt fair produzierte Arbeitskleidung. Denkbar ist künftig auch die Verwendung von fair produzierten Fußbällen. „Wir wollen deshalb auf die Sportlehrer an den Schulen zugehen“, kündigt Tröge an.

Am 22. Oktober hofft Tröge auf viele Interessenten. „Damit wir dieses wichtige Thema in der Region weiter publik machen können.“ Der Fairtrade-Tag findet bei schönem Wetter vor dem Eingang zur Rathaushalle statt, am Marktplatz, bei schlechtem Wetter in der Rathaushalle.