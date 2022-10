Es haben sich eine Menge Leute bei uns informiert", freut sich die Leiterin der Steuerungsgruppe "Fairtrade", Bianca Tröge. Aufmerksamkeit erregten der Graffiti-Sprayer "Macs" und die Band "Days of wine and roses". "Die beiden haben eine Menge Neugieriger angelockt", so Tröge. "Macs" sprayte passende Motive auf drei Bauzaunbanner, die während des Umzuges der Touristinformation ins Nieser-Haus in der Innenstadt aufgestellt werden sollen. Der Stadtkaffee – geerntet und produziert unter fairen Arbeitsbedingungen in Tansania – konnte an einem Stand verkostet werden. "Wir haben etliche Päckchen verkauft", berichtet Tröge. Eine Delegation aus Sommerach informierte sich bei ihr und Mitstreitern über die notwendigen Formalitäten, um sich als Fairtrade-Stadt oder Gemeinde zertifizieren zu lassen. "Langsam zieht die Idee weitere Kreise", freut sich die "Fairtrade-Verantwortliche" in Kitzingen. Zusammen mit dem Weltladen will sie sich auch weiterhin um das Thema in der Region bemühen. Das neueste Projekt: Der Verkauf von fair produzierten Fußbällen. Schulen und Vereine in Stadt und Landkreis Kitzingen sollen daraufhin angesprochen werden. Auf dem Weihnachtsmarkt wird der Weltladen erneut mit einem Stand vertreten sein und im nächsten Jahr wird erneut ein Aktionstag stattfinden, kündigt Tröge an.

Von: Ralf Dieter (Pressesprecher, Stadt Kitzingen)