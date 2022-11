Die regennasse Fahrbahn ist am Freitag um 20 Uhr einer Autofahrerin in Mainbernheim zum Verhängnis geworden. Die 18-Jährige war mit ihrem Opel auf der Rödelseer Straße unterwegs, als dieser in einer Linkskurve in Schleudern geriet und sich überschlug, heißt es im Pressebericht der Polizei.

Die drei Fahrzeuginsassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurden anschließend auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Nach derzeitigem Stand wurden sie nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 2200 Euro.