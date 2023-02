Der erste Führerschein ist bestanden. In den letzten Wochen wurde die 4. Klasse der Grundschule Mainbernheim auf die theoretische und praktische Fahrradprüfung vorbereitet. Nachdem diese erfolgreich absolviert wurden, durften die Kinder zum Abschluss ihrer Radfahrausbildung im Realverkehr das Gelernte anwenden. Sie fuhren auf einer Strecke im Ort und wurden dabei von den Verkehrserzieherinnen der Polizei begleitet. Unterstützt wurden die Viertklässler außerdem von zahlreichen Eltern, die sich als Beobachtungsposten zur Verfügung stellten. In dieser praktischen Übungseinheit zeigte sich, dass es gar nicht so einfach ist, die im Schonraum erworbenen Fähigkeiten auf den realen Straßenverkehr zu übertragen. Dennoch waren am Ende alle glücklich und erleichtert, auch diese Herausforderung erfolgreich gemeistert zu haben.

Von: Silke Lang (Klassenleitung, Grundschule Mainbernheim)