Bei einem Fahrradunfall schwer verletzt wurde Sonntagmittag fuhr eine 59-Jährige. Die Frau war nach Angaben der Polizei auf dem Radweg von der Vogelsburg in Richtung Astheim unterwegs. An einer Engstelle stürzte sie ohne Fremdbeteiligung vom Rad. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, unter anderem am Kopf.

Einen Fahrradhelm trug sie zur Unfallzeit nicht. Die Frau musste zur Behandlung stationär ins Krankenhaus aufgenommen werden.