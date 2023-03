Pünktlich zum Frühlingsanfang das Fahrrad wieder auf Vordermann bringen – und einen Gratis-Fahrradwimpel "Radentscheid Bayern" holen und damit zeigen, dass man bessere Radwege in Kitzingen will: Verkehrsclub Deutschland (VCD)-Kreisverband und Grüne Kitzingen laden am Freitag, 17. März, von 15 bis 18 Uhr Groß und Klein zu einem Fahrradworkshop in und um das Grüne Quartier in der Kaiserstraße 1 gegenüber der evangelischen Stadtkirche ein. Die folgenden Informationen sind einer Pressemitteilung des VCD-Kreisverbands Mainfranken/Rhön) entnommen.

Die beiden Fahrradprofis Benno Küllmer und Willi Mix prüfen die Fahrräder auf Mängel und gemeinsam werden sie wieder frühlingsfit gemacht. Zum Aufpimpen des Rades können Speichendisks mit "Radentscheid"-Logo und Fahrradwimpel gleich vor Ort montiert werden. Johanna Schwab bemalt mit Kindern Fahrradklingeln. Jeder kann ohne Anmeldung vorbeikommen – auch ohne Fahrrad.

Wer nur wissen möchte, was genau es mit dem "Radentscheid Bayern" auf sich hat, ist genauso willkommen. Gisela Kramer-Grünwald und Marita Schwab sind "Radentscheid"-Sprecherinnen für Kitzingen und sind bereit für Gespräche.