Am frühen Donnerstagmorgen gegen 1.30 Uhr ging über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst bei der Polizeiinspektion Kitzingen eine Meldung über eine verletzte Person am Kirchberg in Hoheim ein. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte ein 54-jähriger Mann, als er sein Fahrrad schob, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen. Dabei prallte der Mann gegen zwei geparkte Autos und blieb leicht verletzt am Boden liegen. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich laut Polizeibericht Hinweise auf Alkoholkonsum des Fußgängers. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 1600 Euro.