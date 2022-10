Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion Kitzingen am Sonntag gemeldet worden. In beiden Fällen hofft die Polizei laut Pressebericht auf Hinweise von Zeugen.

Bereits am 18. Oktober wurde ein Seat Leon, der in Volkach auf dem Lehrerparkplatz einer Schule in der Engertstraße geparkt war, von einem unbekannten Fahrzeugführer angefahren. Dabei entstand an der Heckstoßstange ein Schaden von circa 1500 Euro.

Der zweite Unfall mit Fahrerflucht ereignete sich im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr, undSonntag, 16.30 Uhr, in der Hauptstraße in Buchbrunn. Dort beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer oder eine Fahrerin einen Opel Astra an der linken Front. Der Schaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen entgegen: Tel. (09321) 1410.