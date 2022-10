Großlangheim vor 1 Stunde

Ezy-Roller für die Grundschule

Über den Pausenhof der Grundschule Großlangheim können nun die Mädchen und Jungen der 1. und 2. Klasse cruisen, vier neuen Ezy-Rollern sei Dank. Rektorin Nicole Achter freute sich über das großzügige Geschenk, das Maria-Jean Fechner und Jürgen Thomaier übergeben haben. Gemeinsam hatten die Zwei den ersten Outdoor-Basar Großlangheims mit Tischverkauf organisiert. Dort verkauften Eltern und Schulkinder im August Kleidung und Spielsachen, getragen und gebraucht, aber oft wie neu und auf jeden Fall zu schade zum Wegschmeißen. Und da wegen der Corona-Pandemie lange keine Basare in Hallen stattgefunden hatten, machten die Beiden aus der Not eine Tugend. Der Freiluft-Verkauf am Großlangheimer See wurde gut angenommen und besucht. Der Gesangverein Sängerlust Großlangheim versorgte an dem heißen Sommertag alle zudem mit Essen und Getränken. Und das Beste an der nachhaltigen Idee mit Spende für die Grundschule: Jürgen Thomaier und Maria-Jean Fechner haben nach dem Erfolg des ersten Versuchs vor, weitere Second-Hand-Märkte zu organisieren.