25 Vogelbegeisterte aus den Kreisgruppen Kitzingen und Neustadt/Aisch des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) folgten der Einladung von Klaus Sanzenbacher, Kreisgruppenvorsitzender aus Kitzingen, sich auf die Suche nach dem Ortolan im Raum Kaltensondheim zu begeben.

Von dieser seltenen Ammernart gibt es in Bayern nur noch in den unterfränkischen Landkreisen Würzburg, Schweinfurt und Kitzingen Brutpaare. Im letzten Jahr wurden insgesamt rund 190 singende Männchen kartiert, was auf die sehr geringe Anzahl von 60 bis 70 Brutpaaren schließen lässt. Die Leitung der Exkursion lag in den bewährten Händen von Martin Günzel, der für den LBV auch die Kartierungen des Ortolans im Rahmen des Artenhilfsprogramms durchführt. Wie erhofft, waren schon nach kurzem Weg die ersten Rufe und der Gesang des Ortolans zu vernehmen. Ortolane kehren jedes Jahr wieder aus ihren afrikanischen Überwinterungsquartieren zurück in ihre angestammten unterfränkischen Brutreviere und verfügen sogar über einen eigenen Gesangsdialekt, den Ortolane in anderen Regionen nicht "verstehen" und der - wie beim Menschen - an die Nachkommen weitergegeben wird.

Schön war es, die seltenen und scheuen Vögel nicht nur vor Ort zu hören, sondern mehrere männliche Ortolane auf ihren Sitzwarten sowie Weibchen mit Insekten im Schnabel für die nahen Brutgelege tatsächlich auch zu sehen und zu beobachten. Im Rahmen der Exkursion wurden außerdem noch rund 40 weitere Vogelarten gehört und/oder gesehen.

"Für uns aus dem Kreis Neustadt hat sich die weite Anreise allein durch die Sichtung der Ortolane in ihrem angestammten Revier mehr als gelohnt, ein großes Kompliment an Martin Günzel für die kompetente Führung", so Margareta Loscher, Kreisgruppenvorsitzende aus Neustadt, die eine kleine Brotzeit für die "Birder" spendierte und die Kitzinger LBVler auch gleich für nächstes Jahr zu einer Storchenexkursion in den Nachbarlandkreis einlud. "Diese Einladung werden wir gerne annehmen und freuen uns schon auf die nächsten gemeinsamen Unternehmungen und auch ein Dankeschön an Robert Endres für die Organisation vor Ort" schloss Klaus Sanzenbacher den offiziellen Teil.

Von: Klaus Sanzenbacher (Vorsitzender, Landesbund für Vogel- und Naturschutz e.V. Kreisgruppe Kitzingen)