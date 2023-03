Volles Programm beim Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen: Am Mittwoch, 19. April, um 19 Uhr findet die Jahresmitgliederversammlung mit Neuwahlen im Unteren Foyer der Alten Synagoge Kitzingen statt. Hierzu sind auch Nicht-Mitglieder eingeladen, zumal sich laut Mitteilung des Vereins an die Wahl eine Buchvorstellung anschließt.

Mitglied Ilse Vogel hat zu den jüdischen Familien Ottenstein und Bing aus Mittelfranken recherchiert und eine Exkursion des Vereins am 17. Juni auf jüdischen Spuren in die Fränkische Schweiz angeregt, bei der neben dem Levi-Strauss-Museum in Buttenheim auch die Bing-Höhle beziehungsweise der sogenannte Judenhof in Tüchersfeld besichtigt werden kann.

Das Buch erschien 2022 unter dem Titel "Simon Ottenstein. Lehrer und Kantor in Bamberg von 1854 bis 1874".

Anmeldung zu der Exkursion per E-Mail an: Synagoge.Kitzingen@web.de