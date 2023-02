Erneut brachten Trickbetrüger in der Region ältere Menschen um hohe Geldsummen. Das berichten die zuständigen Polizeipräsidien. In Dettelbach (Lkr. Kitzingen) spielten Telefonbetrüger einer Seniorin vor, dass ihre Enkelin in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution bezahlt werden müsse. Die Frau übergab eine höhere Bargeldsumme und Schmuck an einen männlichen Abholer. Die genaue Schadenshöhe hat die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht genannt.

Die Übergabe fand am Donnerstag zwischen 15.15 Uhr und 15.30 statt. Der Abholer war 40 bis 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte eine muskulöse, untersetzte Statur, blonde Haare, Drei-Tage-Bart und trug eine Warnweste über der Winterjacke und eine schwarze Hose.

30.000 Euro mit Enkeltrick im Main-Tauber-Kreis erbeutet

Mit einer ähnlichen Masche brachten Betrüger eine 66-jährige Frau im Külsheimer Ortsteil Hundheim (Main-Tauber-Kreis) um 30.000 Euro. Hier rief eine Betrügerin über Festnetz bei der 66-Jährigen an und gab sich als Tochter der Frau aus. Die falsche Tochter gab am Telefon vor, dass sie bei Aschaffenburg einen Verkehrsunfall verursacht hätte und dabei eine schwangere Frau ums Leben kam. Sie würde nur mit einer Kaution von 30.000 Euro freikommen. Um das Ganze glaubwürdiger zu gestalten, rief gleichzeitig ein angeblicher Staatsanwalt auf dem Handy der 66-Jährigen an und nannte ihr ein Aktenzeichen und eine Quittungsnummer zu dem Vorfall.

Die Übergabe des Geldes fand am Donnerstag in der Wertheimer Straße an eine angebliche Frau Weiß von der Gerichtskasse statt, die dann in Richtung Ortsmitte davonlief. Sie war etwa 30 Jahre alt, trug Jeans, schwarze Lederjacke, Brille und sprach akzentfreies Deutsch.

Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Wertheim Tel. 09342-91890.

Hinweise zum ersten Fall bitte an die Kripo Würzburg Tel. 0931-4571732.