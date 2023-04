Heute in den frühen Morgenstunden kam ein Sattelzug, der sich bei Rüdenhausen (Lkr. Kitzingen) auf der A 3 in Richtung Frankfurt befand, aufgrund eines technischen Defekts von der Fahrbahn ab und riss sich an der Außenschutzplanke den Tank auf. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es flossen jedoch 500 Liter Diesel auf die Fahrbahn, weswegen die Autobahn seit 04.00 Uhr voll gesperrt wurde. Diese Sperrung wird sich vermutlich noch bis in die Mittagsstunden hinziehen, berichtet die Polizei.

Gegen 4 Uhr fuhr ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus Rumänien mit seinem Sattelzug, der mit einem 22 Tonnen Baucontainer beladen war, auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Etwa auf Höhe der Gemeinde Rüdenhausen blockierten aufgrund eines technischen Defekts die Reifen des Gespanns und der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sattelzug prallte gegen die rechte Außenschutzplanke und beschädigte diese auf eine Länge von circa 30 Metern. Anschließend kam er quer zur Fahrbahn zum Stehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Tank des Lkw aufgerissen und es ergossen sich circa 500 Liter Diesel über beide Fahrbahnen und zum Teil auch noch auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer wurde laut Polizei bei dem Unfall nicht verletzt.

Die Autobahn ist in diesem Bereich seit 4 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Aufgrund der aufwendigen Säuberungsarbeiten wird dies auch noch bis in die Mittagsstunden andauern. Auch in der Gegenrichtung kam es wegen den Reinigungsarbeiten zu erheblichen Behinderungen. Zur Bergung des Lkw und Wiederherstellung der Fahrbahn waren 15 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wiesentheid im Einsatz. Es bildete sich ein über 10 km langer Rückstau.