Eine Premiere bot die Geiselwinder Kirchweih in diesem Jahr. Erstmals stand mit Eva Offner eine junge Frau auf der Treppe der Bäckerei Müller und las den Geiselwindern von dort aus die Leviten. Sie hat Christian Lang als Prediger abgelöst, der nach einigen Jahren seinen Kirchweih-Platz auf der Kanzel abgab. Nach kurzer Bedenkenzeit habe sie zugesagt, den Posten zu übernehmen; eine Frau könne das schließlich auch.

So hatte Eva Offner also ihren Platz mit dem Prediger-Zylinder hoch über dem Marktplatz, wo sie so manches vortrug, was sich in der Steigerwald-Gemeinde in den letzten Zeit ereignet hatte. In den Versen bekam auch die Gemeinde einiges zu hören, was der Jugend zuletzt nicht passte. Einen Beitrag lieferte diesmal auch wieder der Nachwuchs, die "Kerwas Kids."

Beschwerden der Kerwa-Jugend

Von ihnen beschwerten sich mit Lukas Götz, Moritz Hofrichter und Moritz Bräutigam stellvertretend drei Jungs, nicht nur über die riesigen neuen Häuser im Wohngebiet – "der reinste Graus", wie es Lukas Götz vortrug. Sie monierten, dass die Gemeinde zuletzt einige Spielflächen für den Nachwuchs als Bauland für ihre Projekte verwendet hat. "Sport- und Spielplätze braucht's nicht mehr, Logistik-Zentren und Container müssen her", hatten sie gereimt.

Predigerin Offner nahm einiges aufs Korn. So bekam die neue Ampel am Freizeit-Land einige Sätze gewidmet, wie auch die Beschwerden einiger Eltern über die Feuersirene, die seit einiger Zeit auf dem Schuldach sitzt. Beim neuen Kindergarten hatte sie hochgerechnet, wie viel Geld die Gemeinde da in die Hand nehme. Scheinbar sei nichts mehr für den Hartplatz oder einen Spielplatz übrig. Die vielen Baustellen und Umleitungen, manche Feten und Vorfälle in den örtlichen Gaststätten und einiges andere waren Themen in der Predigt. Für die bekam sie hinterher viel Lob, nicht nur von ihrem Vorgänger Christian Lang.

Stattlicher Umzug mit Wagen aus den Ortsteilen

Die "Murrmänner" und "Murrmanns-Katzen", wie sich die Kirchweih-Jugend nach der Geiselwinder Symbolfigur General Murrmann nennt, hatten wieder einen stattlichen Umzug mit etlichen Wagen organisiert. Mit dabei waren auch wieder Wagen aus den Ortsteilen wie Gräfenneuses und Füttersee.

Bürgermeister Ernst Nickel unterstützte die Steigerwald-Kapelle musikalisch auf deren Wagen. Neu war diesmal in Geiselwind auch, dass die Fahrgeschäfte und Schausteller nicht mehr auf dem Marktplatz standen. Sie drehten sich auf dem neuen Parkplatz unweit davon in der Schutzwiesenstraße.