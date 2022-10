Eugen Moser feierte am Montag seinen 85. Geburtstag. Er wurde am 1937 in Michelfeld geboren. Nach dem Besuch der landwirtschaftlichen Berufsschule in Marktbreit und der Landwirtschaftsschule in Kitzingen arbeitete er auf dem Hof der Eltern Hans und Elsa Moser mit.

Im Heimatort sprach er 1962 Ute Schnaubelt aus Glückstadt vom Mähdrescher herunter an, die zu Verwandtenbesuch in Michelfeld war. Sofort war ihm klar: "die oder keine". Bei einem Besuch in deren norddeutscher Heimat wurde wenig später Verlobung und 1964 die Hochzeit gefeiert. Die gelernte Stenotypistin – Jahrgang 1944 – arbeitete später in Würzburg und verstarb 2010. Das Paar baute in Michelfeld und schenkte drei Kindern das Leben, die jetzt zusammen mit drei Enkeln dem Opa gratulierten.

Auf einer Messe Ferdinand Porsche getroffen

Mit der Familiengründung gab Eugen Moser den Beruf des Landwirts auf und wurde Kraftfahrer. Seit 1965 war er bei der Brauerei Kesselring, für die er als Kraftfahrer und geprüfter Zeltmeister bis zum 80. Lebensjahr unterwegs war. Bereits 1950 kam er bei einem Messebesuch mit Ferdinand Porsche in Kontakt, als dieser seinen jüngsten Traktor vorstellte und in Moser eine Leidenschaft auslöste, die bis heute anhält.

Moser wurde Mitglied im Porsche-Diesel-Club Europa. 1951 wurde der erste Porsche-Traktor gekauft und fünf Jahre gefahren, bis er im ehemaligen Werk Bären-Schmidt landete. Er wich einem Allgaier-Traktor (System Porsche) und wurde später wieder entdeckt, zurückgekauft und restauriert. Aus dem ersten wurden inzwischen acht vorbildlich restaurierte Porsche-Traktoren aller jemals gebauten Typen. Mit ihrem roten Acryl-Lack sehen die sämtlich generalüberholten und fahrbereiten Fahrzeuge aus wie soeben aus dem Laden geholt.

Mit seiner Erfahrung wurde Moser zu einem anerkannten Porsche-Traktor-Experten, dem heute "die Schrauberei" fehlt, der aber gerne am Telefon Ratschläge gibt. Er besitzt daneben einen Mercedes 280 SE aus dem Jahr 1980, dessen Tacho gerade einmal 13.340 Kilometer anzeigt und dessen Lack noch nie einen Regentropfen abbekommen hat.

In Michelfeld gehört Eugen Moser zu den Initiatoren der legendären Seefeste der Feuerwehr, bei denen er immer das Festzelt errichtete und seine Traktoren zur Schau stellte.