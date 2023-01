Der Bundesfreiwilligendienst bietet die Möglichkeit, sich ein Jahr in einem Berufszweig auszuprobieren und die eigenen Stärken in Bezug auf die Berufswahl besser kennen zu lernen. So stellte Rebecca Ehrensberger vom Bayerischen Roten Kreuz am Egbert-Gymnasium diesen Weg nach dem Abitur vor. So kann man sich in einer sozialen Einrichtung engagieren und gleichzeitig die Wartezeit auf einen Studienplatz oder eine Ausbildungsstelle sinnvoll nutzen. Neben der praktischen Arbeit in der Einsatzstelle finden in regelmäßigen Abständen Bildungsseminare statt. Der Träger bezahlt ein Taschengeld und übernimmt die Sozialversicherungsbeiträge. Auch die Abtei Münsterschwarzach bietet die Möglichkeit des freiwilligen sozialen Jahres (FSJ) oder des Bundesfreiwilligendienstes an.

Von: Reinhard Klos (Mitarbeiter in der Schulleitung, Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach)