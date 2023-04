Nach acht Jahren Vakanz hat die Weinbaugemeinde Escherndorf mit Lea Marquard wieder eine Weinprinzessin. Zuletzt hatte Sarah Fröhlich die Weine aus der heimatlichen Mainschleife vertreten und die Krone nach Ablauf ihrer Amtszeit 2015 zurückgegeben. Seither im Tresor aufbewahrt und frisch aufpoliert gehört sie nun zu den Insignien, mit denen Lea Marquard für die Escherndorfer Weinlagen unterwegs sein wird.

Moderator Marco Maiberger vermutete "geburtenschwache Jahrgänge" und die Corona-Pandemie als Grund für die Zeit ohne Weinhoheit. Nun aber gab es Anlass zum Feiern, allerdings nicht auf dem Dorfplatz, sondern witterungsbedingt in der Weinherbstscheune. Lea Marquard stammt aus einem Weinbautrieb, den die Familie im Nebenerwerb bewirtschaftet. Beim Lieblingswein zeigt sich die Weinprinzessin in alle Richtungen offen, allerdings mit Tendenz zum Riesling.

Als Gardetänzerin dem Leistungssport verschrieben

Im Gespräch mit dem Moderator verriet die 20-jährige Weinhoheit, dass sie Kinder als Kinderpflegerin in die Welt begleitet und es spannend findet, die Welt mit Kinderaugen zu sehen. In der Freizeit hat sie sich als Gardetänzerin in Volkach dem Leistungssport verschrieben und will in Kürze bei den bayerischen Meisterschaften antreten. Wenn es der Erfolg hergibt, winken anschließend die deutschen Meisterschfaten und die Europameisterschaften im Gardetanz in Belgien.

Zur Krönung war die Fränkische Weinkönigin Eva Brockmann eigens in die Mainschleife gekommen. Sie bezeichnete eine Weinhoheit in der Heimat des Silvaners als besonders wichtig. Als sie ihrer nunmehrigen Kollegin die Krone aufs Haar gesetzt hatte, erfüllte Beifall die Weinherbstscheune. Zur Krönung wurde ein 2021er Riesling der Lage Escherndorfer Lump kredenzt. Erste Gratulantin war die Vorsitzende des Wein- und Tourismusvereins, Irmgard Endres. Sie dankte Lea für die Bereitschaft, das Amt zu übernehmen und versprach ihr dafür spannende Auftritte mit unvergleichlichen Momenten.

Bürgermeister Bäuerlein verspricht jede Unterstützung der Stadt.

Bürgermeister Heiko Bäuerlein zeigte sich begeistert über das Ende der Vakanz und versprach jede Unterstützung der Stadt. Landrätin Tamara Bischof freute sich über die Wiederbesetzung, denn ein bekannter Weinort ohne Weinprinzessin, das könne überhaupt nicht sein. Im Kreise der zahlreichen Kolleginnen werde sich Lea sicher wohlfühlen. Der Weinadel der Mainschleife mit allen gekrönten Häupter hieß Lea Marquard in seinen Reihen willkommen.

Gemeinsam hatten der Escherndorfer Weinherbst, die Lump-Jugend und federführend der Wein- und Tourismusverein Escherndorf/Köhler die Krönung vorbereitet. Zur musikalischen Begleitung spielten die Escherndorfer Musikanten auf.