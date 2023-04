Einen feierlichen Auferstehungsgottesdienst feierten die Reupelsdorfer am Ostersonntag um 6 Uhr in ihrer Kirche St. Sebastian. Die Gemeindereferentin Anette Günther und die Pastoralassistentin Bettina Gawronski entzündeten die Osterkerze am Osterfeuer auf dem neuen Kirchplatz und zogen gemeinsam mit der Gemeinde in die dunkle Kirche ein. Dort wurde das Licht an die Gläubigen verteilt und in der nur von Kerzen erleuchteten Kirche von dem Wirken Gottes in der Geschichte Israels erzählt. Im Anschluss begingen die Reupelsdorfer das Osterfest mit einem gemeinsamen Osterfrühstück im Gemeinschaftshaus.

Von: Uta Müller (für das Gemeindeteam St. Sebastian Reupelsdorf)