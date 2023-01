Der 22. Januar wird als Tag der deutsch-französischen Freundschaft gefeiert, denn am 22. Januar 1963 wurde von Konrad Adenauer und Charles de Gaulle gemeinsam der Elysée-Vertrag unterzeichnet. Dies hat den Weg bereitet für eine enge politische, wirtschaftliche, aber auch kulturelle Zusammenarbeit der beiden Länder. Wir feiern traditionell den Tag der deutsch-französischen Freundschaft mit vielfältigen Einblicken in die Kultur des Nachbarlandes, nicht zuletzt mit einem Crêpesverkauf der Q11 und Q12, um ein Stück Frankreich nach Gaibach zu holen. In der geschmückten Aula des Gymnasiums Gerolzhofen konnten die Schülerinnen und Schüler des FLSH auch in diesem Jahr deutsch-französisches Flair genießen: Die Französischgruppen der 9. und 10. Klasse erstellten Plakate zur Geschichte der deutsch-französischen Freundschaft, zu gemeinsamen Projekten der beiden Länder und über die unterschiedlichen Kulturen. Vive l’amitié franco-allemande! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft!

Von: Dorothea Schenker (Lehrerin am FLSH Schloss Gaibach)