Wer sich Hoffnungen machte, dass die "Umleitungszeit" für den motorisierten Verkehr aufgrund des Autobahnausbaus samt Abriss von Autobahnbrücken in absehbarer Zeit zu Ende gehen wird, der sollte sich auf weitere längere Wartezeiten einstellen. In der jüngsten Sitzung des Großlangheimer Marktgemeinderates wurde klar, dass weitere Baustellen die Verkehrssituation nicht angenehmer machen werden. "Es kommen noch weitere Umleitungsstrecken", kündigte Bürgermeister Peter Sterk an.

Karsten Droll hatte wegen des Stands der Dinge in Sachen "Nutzung der Panzerstraße für Umleitungszwecke" angefragt. Der Bürgermeister verwies auf die Möglichkeit der Nutzung der genannten Strecke, falls es beim Ausbau der Kitzinger Nordtangente zu Engpässen kommen sollte. Vorgesehen sei zudem, die Panzerstraße für den Transport von etwa 80 Tonnen schweren Kabeltrommeln für den Bau der SüdLink-Trasse freizugeben. Diese Transporte dürften nach Aussage Sterks ab 2024 über die Bühne gehen "und es besteht Hoffnung, dass die Panzerstraße ab Mai und spätestens ab September dieses Jahres befahrbar ist, wir können nur hoffen, dass sich etwas bewegt".

Zum Thema "Weitere Umleitungen" äußerte er, dass bei der unteren (westlichen) Einfahrt zum ConneKT-Gebiet ein Kreisel eingerichtet wird und dann wegen des Ausbaus der Straße zwischen diesem Kreisel und der oberen (östlichen) ConnecKT-Einfahrt eine Straßensperrung voraussichtlich bis Ende des Jahres erfolgen wird.

Büsche entlang der ehemaligen Eisenbahnstrecke entfernt

Wegen des Ausbaus der Nordtangente und des Straßenabschnitts zwischen dem geplanten Kreisel und der oberen Einfahrt seien auch schon die Büsche entlang der ehemaligen Eisenbahnstrecke entfernt worden, da zwischen März und Oktober kein Pflegeschnitt zulässig sei - "die Eisenbahn kommt nicht", merkte er zur Erheiterung von Ratsmitgliedern und Publikum an. Die Baustelleneinrichtung für den Ausbau der Nordtangente werde im März und April erfolgen. Zudem teilte Sterk mit, dass der Abriss der Autobahnbrücke zwischen Kleinlangheim und Haidt für die Monate August und September geplant sei.

Bei der anschließenden, kurzen Diskussion zu einer eventuellen Nutzung der Panzerstraße äußerte der Bürgermeister die Hoffnung, "dass sich da etwas bewegt". Walter Haupt schlug vor, den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder durch diese Straße zu führen, wenn er demnächst in den Landkreis kommt. Die Vorgehensweise der BIMA bei der Aufarbeitung der Hinterlassenschaften der amerikanischen Streitkräfte sei nicht zu verstehen, wie den Äußerungen einiger Ratsmitglieder zu entnehmen war.

Kritische Punkte im Kanalsystem saniert

In der vorangegangenen Ratssitzung wurde der Beschluss gefasst, zwei kritische Punkte im Kanalsystem zu sanieren, berichtete der Bürgermeister. Die Sanierung des verstopften und vermessenen Kanalstücks sei fachmännisch erfolgt und nach der Spülung das Inlinerverfahren angewandt worden. Eine Rechnung liege noch nicht vor. "Kranzerweg und Felsengasse sind damit abgeschlossen", erklärte er.

Für das "Haus für Kinder" kündigte er Endmontagen im Februar an. Gestrichen wurden verschiedene Flächen und Fußböden verlegt, es stehen noch Fliesenarbeiten an, "danach noch Arbeiten im Außenbereich und Außenputzarbeiten an Nachbargebäuden, wenn das Wetter es zulässt". Erfreut zeigte sich Peter Sterk darüber, dass eine Kinderpflegerin und eine Erzieherin eingestellt wurden. Bedauert wurde, dass eine Zusage zur Mitarbeit im Dorfschätzeverbund nicht eingehalten wurde, jetzt sei aber ein neuer Kandidat vorstellig geworden, der auch schon zugesagt habe.