Nach der Vorstellung des Projekts im vergangenen Jahr lag nun ein Bauantrag auf dem Tisch: Im Baugebiet Schlossgrund in Rödelsee soll eine Anlage mit 19 Wohnungen für "Betreutes Wohnen" entstehen.

Bauherr ist die Aviam Projektentwicklung AG & Co. KGaA mit Sitz in München, die bei der Vorstellung des Projekts im Gemeinderat bereits vergangenes Jahr breite Zustimmung erhalten hatte. Sebastian Ruppert, der das operative Geschäft leitet, stellte zusammen mit Architekt Georg Redelbach (Marktheidenfeld) im Gemeinderat das überarbeitete Projekt erneut vor.

Die Planungen seien vertieft und angepasst worden, erläuterte Redelbach. 19 barrierefreie und auch rollstuhlgerechte Wohnungen sollen im Erd-, Ober- und Dachgeschoss in unterschiedlicher Größe in der Wohnanlage entstehen. Über zwei Aufzüge ist alles zu erreichen Die Wohnanlage ist in der Ecke des Baugebiets entlang der Lärmschutzwand zur Kreisstraße geplant.

Die Nachbarschaft signalisierte Zustimmung

Erschlossen wird die Anlage wie berichtet über zwei Eingänge, da wegen des Gefälles zwei etwas voneinander versetzte Gebäude entstehen. Geplant sind eine Kelleranlage mit Abstellräumen und den Versorgungsanlagen wie Energie- und Heiztechnik. Laut Redelbach sei vorgesehen, dass das Gebäude nicht nur eine Holzoptik erhält, sondern auch in Holzbauweise errichtet wird. Auch ein Spielplatz ist angedacht. Erforderlich sind laut Stellplatzsatzung fünf Stellplätze. Acht wird es auf jeden Fall geben. Zwei bis drei weitere würden auf einer benachbarten Fläche geschaffen.

Bei der Nachbarschaft sei man auf Zustimmung gestoßen, berichtete Ruppert. Die Frage eines Anliegers in der Sitzung nach der Höhenangleichung seines Grundstücks konnte in der Sitzung geklärt werden. Laut Ruppert gebe es bereits 14 Interessenten für Wohnungen. Partner vor Ort solle das heimische Unternehmen MediCare sein.

Ohne Einwände Befreiungen vom Bebauungsplan erteilt

"Um auf die große Nachfrage nach Wohnraum für Senioren im ländlichen Raum zu reagieren, möchten wir ein entsprechendes Wohngebäude auf zwei zur Bebauung vorgesehene Grundstücke errichten", begründete das Unternehmen den Bauantrag. Damit eine sinnvolle Bebauung der Grundstücke möglich sei, müsse von der festgesetzten Baugrenze abgewichen werden.

Gegen den Bauantrag bestanden seitens des Gemeinderats keine Einwände. Das Einvernehmen wurde einstimmig erteilt. Ebenso gab es Zustimmung zur beantragten Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplanes im Hinblick auf die Baugrenze und die Firsthöhe. Die für die weiteren zwei bis drei Stellplätze erforderlichen Flächen werden mit 2500 Euro pro Stellplatz durch eine Dienstbarkeit zu Lasten des Bauherrn zur Verfügung gestellt.