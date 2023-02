Vor kurzem fand die Jahreshauptversammlung des Gesangvereins 1864 Markt Einersheim statt. Hier berichtete der 1. Vorsitzende Dominik Segritz aus dem vergangenen Jahr des Männerchores und gab eine Vorschau auf das kommende Jahr.

Obwohl pandemiebedingt erst seit April 2022 wieder regelmäßig geprobt werden konnte, hatte der Chor neben einem Chorausflug und diversen Ständchen wieder einige Auftritte mit einem umfangreichern Repertoire im Programm. So trat der Chor im Juni bei einem Liedernachmittag in der Kirchenburg Kleinlangheim sowie bei der Sommerserenade der eigenen Kirchengemeinde im Juli auf.

Der musikalische Höhepunkt war dann ein eigenes Konzert mit Unterstützung des örtlichen Posaunenchors im historischen Saal des Markt Einersheimer Rathauses, das gleichzeitig auch das Abschiedskonzert für die scheidende Chorleiterin Christine Wich war. Diese hatte den Chor bis dahin 20 Jahre geleitet, gefordert und gefördert, sowie durch ihr Können auch viele jüngere Sänger an den Chor herangeführt.

Nachdem der Vorsitzende an diesem Abend die Gäste noch mit den Worten "wenn wir eine neue Chorleitung haben, melden wir uns wieder" in eine ungewisse Zukunft verabschieden musste, konnte er die Sänger bereits zwei Wochen später wieder zu Singstunden einladen. Hermine Fischer aus dem Nachbarort Possenheim hat sich auf Anfrage der Herausforderung gestellt, neben dem Frauenchor "MainSingers", der in Mainsondheim ansässig ist, mit dem Markt Einersheimer Gesangverein auch einen Männerchor zu leiten, bis dieser eine dauerhafte Lösung für die Chorleitung findet.

Wie sie in ihrem Vortrag berichtete, löste sich die Nervosität der ersten Probe sehr schnell, als sie erkannte, dass der Chor bereit ist, sich auf ihre Art und ihre manchmal unkonventionellen Ideen einzulassen.

Nun gilt es gemeinsam Teile des bisherigen Repertoires fortzuführen und um Neues zu ergänzen. Mit dem Beginn der wöchentlichen Proben am Mittwoch wollen der Chor und seine neue Chorleiterin diese Aufgabe angehen. Dazu laden diese auch weitere am Gesang interessierte Männer recht herzlich in das Probenzimmer im Gemeinschaftshaus am Kirchplatz in Markt Einersheim ein. Probenbeginn ist um 19.30 Uhr.

Von: Wolfgang Schuchard (Schriftführer, Gesangverein 1864 Markt Einersheim)